Российские военные прибыли в Индию

В Индию прибыли военнослужащие усиленного мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

В Индию россиян доставили на самолетах Ил-76. Самолеты приземлились на индийской военно-воздушной базе Гвалиор. После этого военных перевезли на полигон Бабина, где состоялась торжественная встреча участников учений «Индра-2018»,

250 российских военных сейчас осваивают предоставленные индийской стороной на время учений БМП-2 и танки Т-90, передает РИА «Новости».

Учения пройдут с 19 до 28 ноября, в них будут задействованы 500 военных двух стран. В рамках учений Россия и Индия отработают совместное планирование миротворческой операции, взаимодействие штабов и подразделений, нейтрализацию «террористов».