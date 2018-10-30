МЧС проверит нижегородский ТЦ после видео с закрытыми дверьми при пожарной тревоге

В главном управлении МЧС по Нижегородской области прокомментировали появившееся в социальных сетях видео, на котором посетители торгового центра в панике пытались взломать двери подземной парковки для эвакуации после срабатывания пожарной сигнализации.

В ведомстве сообщили РИА «Новости», что на видео несколько человек пытаются взломать раздвижную дверь, однако такая дверь по правилам противопожарной безопасности не может быть путем эвакуации.

«Раздвижная дверь всегда дублируется находящейся рядом обыкновенной распашной дверью, которая в обычное время может быть закрыта, но при срабатывании автоматической пожарной сигнализации автоматически открывается», – пояснили в ведомстве. Там отметили, что расположение дверей должно быть отражено на планах эвакуации при пожаре.

Источник в ведомстве сообщил, что причиной такого поведения людей могла стать паника, помешавшая мыслить логично. Там также пообещали, что сотрудник службы госпожнадзора посетит торговый центр с внеплановой проверкой, «найдет эти двери и все еще раз проверит, чтобы прояснить этот вопрос до конца».

В МЧС добавили, что из торгового центра в Нижнем Новгороде после срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали более 500 человек. На место происшествия немедленно выехали 12 машин и 48 сотрудников ведомства, пожарные обследовали здание, возгорания не обнаружено. Причиной происшествия стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Ранее в Сети появилось видео с сообщением о том, что посетители торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде вынуждены были выламывать двери во время эвакуации, так как запасные выходы оказались заблокированы.