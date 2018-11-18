В нижегородском ТЦ посетителям пришлось выламывать двери во время эвакуации

Посетители торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде вынуждены были выламывать двери во время эвакуации, так как запасные выходы оказались заблокированы.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября; посетители ТЦ, услышав сигнализацию, попытались выйти через подземную парковку, но выход оказался заблокирован, сообщает 360tv, публикуя видео инцидента.

При этом срабатывание сигнализации оказалось ложным.

Напомним, в прошлом году 60 человек погибли в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в результате пожара.