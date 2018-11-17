Трамп пояснил данные о возможной экстрадиции проповедника Гюлена

Возможность экстрадиции турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена из США не рассматривается, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Это не рассматривается <...> Это то, что мы всегда принимаем во внимание, но на данный момент нет», – цитирует ТАСС выступление Трампа на лужайке у Белого дома, транслировавшееся телеканалом FoxNews.

Трамп повторил, что США учитывают ситуацию, связанную с Гюленом, что бы ни делали для Турции и стран, с которыми она «очень хорошо ладит».

«Сейчас мы с Турцией переживаем очень хороший момент. Как вы знаете, он [президент Турции Тайип Эрдоган] вернул [в США] пастора [Эндрю] Брансона... Мы с [турецким] президентом очень хорошо ладим», – сказал Трамп.

Он назвал Эрдогана своим другом, а также сильным и умным человеком.

В четверг телеканал NBC сообщал, что Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает одним из организаторов попытки госпереворота и выдачи которого требует от Вашингтона.