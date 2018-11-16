Прокуратура США и адвокаты Бутиной договорились о переносе слушаний

Суд столичного округа Колумбия по ходатайству представителей защиты и обвинения постановил перенести дату следующих статусных слушаний по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной с 6 на 19 декабря, говорится в документе, опубликованном в электронной базе суда.

В соответствии с поданным совместным ходатайством сторон Бутина должна отозвать свое прошение о снятии с нее судом обвинений, которое адвокаты россиянки направили судье, передает ТАСС.

В этом документе защита просила суд либо снять все обвинения, либо один из пунктов обвинительного заключения, либо же обязать прокуратуру саму выбрать, какой именно пункт будет снят, так как формулировка обвинительного заключения «слишком широкая и нарушает конституционные нормы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме изменилось, однако подчеркнула, что необоснованное преследование россиянки стало черным пятном на репутации США.