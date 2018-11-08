Захарова рассказала о черном пятне на репутации США

Необоснованное преследование россиянки Марии Бутиной стало черным пятном на репутации США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ее необоснованное преследование – это, конечно, черное пятно на репутации США, которые постоянно презентуют себя как гаранты прав защиты человека, а на самом деле просто бросили соотечественницу в тюрьму только за ее российский паспорт», – цитирует РИА «Новости» выступление Захаровой на брифинге.

Она рассказала, что сотрудники посольства России в Вашингтоне постоянно посещают Бутину. На здоровье она в последнее время не жаловалась.

«Мы продолжим добиваться от властей США освобождение политической заключенной Марии Бутиной», – сказала Захарова.

В середине октября Захарова сообщала, что отношение к Бутиной со стороны администрации тюрьмы стало лучше, ее психологическое состояние стабилизировалось.

Марию Бутину задержали по подозрению в шпионаже в пользу России 15 июля 2018 года, суд постановил оставить девушку под стражей.

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