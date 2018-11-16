Убийца Леннона рассказал о внутренней борьбе перед преступлением

Марк Чэпмен, осужденный за убийство Джона Леннона рассказал, что колебался перед преступлением и молился.

На слушаниях по УДО Чэпмен рассказал, пошел на убийство, так как желание обрести таким образом известность перевесило любые доводы против совершения преступления, сообщает Daily Mail.

Слушания прошли 22 августа, но стенограмма опубликовано только сейчас.

Чэпмен рассказал, о чем думал, когда 8 декабря 1980 года подошел к Леннону и попросил автограф. «Я помню, как подумал: эй, у тебя теперь есть альбом, он подписал его, можно просто поехать домой. Но я не собирался идти домой», – сказал он.

Когда Леннон позже вечером вернулся к своему дому, Чэпмен выстрелил в него пять раз, четыре пули попали в цель.

Комиссии по УДО Чэпмен сообщил, что ему стыдно за убийство. «Через сто лет его будут помнить, и будут помнить, что он был убит, и это нехорошо», – отметил он.

В 1981 году Чэпмена приговорили к пожизненному заключению с правом на УДО через 20 лет. С 2000 года ему было 10 раз отказано в УДО.

В ноябре 2010 года пластинка, подписанная Джоном Ленноном для своего убийцы Марка Чэпмена была выставлена на продажу.