Из российского госфонда украли зерно на сотни миллионов рублей

Объединенная зерновая компания (ОЗК) заявила о пропаже на одном из хранилищ зерна объемом 19,35 тыс. тонн и стоимостью 202,3 млн рублей.

«15 ноября текущего года на АО «Орловская хлебная база № 36» ОЗК совместно с представителями «Россельхозбанка», Генеральной прокуратуры России и сотрудниками УМВД России по г. Орлу установлен факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объеме – 19 тыс. 35 т стоимостью 202 млн 284 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе ОЗК, передает ТАСС.

Там отметили, что в данный момент принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

«ОЗК при взаимодействии с правоохранительными органами усилит контрольные мероприятия в целях поддержания мер по обеспечению продовольственной безопасности государства», – добавили в пресс-службе компании.

По факту хищения в особо крупных размерах следственное управление УМВД Орла возбудило уголовное дело.