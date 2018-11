Биохимик Жорес Медведев умер в Лондоне

Российский и британский биохимик Жорес Медведев скончался на 94-м году 15 ноября в Лондоне, об этом рассказал его брат, историк и публицист Рой Медведев.

Братья Медведевы родились в Грузии, Жорес Медведев в 1950 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева и защитил кандидатскую диссертацию. Ему присудили степень кандидата биологических наук.

Он трудился в должности главы лаборатории молекулярной радиобиологии в Обнинске. В 1969 году в связи с выходом книги в США The Rise and Fall of T. D. Lysenko («Подъем и падение Лысенко») он лишился работы и ему закрыли выезд за границу.

В январе 1973 года Медведев выехал в Англию и был лишен советского гражданства.

С 1973 по 1992 год он трудился в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, там он в 1974 году стал старшим научным сотрудником отдела генетики.

В 1990 году Жоресу Медведеву вернули советское гражданство, однако в Россию он не переехал.

Он являлся участником радиобиологических экспедиций, проводимых Институтом эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова в Чернобыльской зоне отчуждения.

Медведев также был членом Нью-Йоркской академии наук, был награжден бронзовой медалью Менделя, является автором книг и научных публикаций по геронтологии, генетике, биохимии.

В 2017 году Медведева записали в базу скандального украинского сайта «Миротворец».