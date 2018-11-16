Итальянские епископы изменили слова молитвы «Отче наш»

Конференция итальянских епископов утвердила изменения в слова молитвы «Отче наш», признав, что в переводе с древнегреческого на латынь были допущены неточности.

Перевод молитвы, а именно фразы «не введи нас во искушение», анализировали в течение 16 лет, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero.

Исследователи пришли к выводу, что на современном итальянском глагол «ввести» имеет оттенок «испытать», то есть получается, что Господь, а не сатана, способен ввести верующего во искушение.

В итоге фразу решили заменить на «не покинь нас перед лицом искушения, не дай нам впасть».

Папа Римский Франциск поддерживал необходимость изменения. Прежний вариант перевода был принят в 1966 году.