Британия решила удвоить флот истребителей F-35

Великобритания решила вдвое увеличить флот истребителей F-35, закупив еще 17 самолетов, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Уильямсон сообщил, что британский флот истребителей F-35 будет увеличен до 35 машин, передает РИА «Новости».

17 новых F-35B будут поставлены в войска в 2020-2022 годах, «они станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США аналогичным самолетам».

F-35B считаются самыми дорогими современными истребителями. В данный момент они проходят летные испытания на достраиваемом Британией авианосце Queen Elizabeth.