На олимпиаду «Я – профессионал» зарегистрировались более 350 тыс. студентов

Число заявок, поданных на участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал», превысило 350 тысяч, что на 15% больше количества регистраций прошлого года.

«В этом году на олимпиаду поступило более 74 тысяч регистраций из Москвы, что почти на 59% больше показателя прошлого года (в 2017-2018 году было подано 46,45 тыс. заявок). В полтора раза увеличилось количество регистраций из Приморского края (более 7,5 тыс. против 4,5 тыс.). Двукратный рост регистраций показали Курская (с 1,5 тыс. заявок до более чем 3 тыс.) и Новосибирская области (с 4 тыс. до 8 тыс.заявок), а также Красноярский край (с 3,5 тыс. заявок до 7 тыс.). Количество регистраций из Республики Дагестан выросло в шесть раз до 9 тыс. заявок», – заявила руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара, слова которой приводятся в пресс-релизе организаторов олимпиады.

Наибольшей популярностью пользуются следующие направления олимпиады: «Психология» (17,88 тыс.), «Экономика» (17 тыс. 103), «Математика» (17 тыс. 009), «Менеджмент» (15 тыс. 886), а также «Лечебное дело, Педиатрия» (14 тыс. 128).

Организаторы проекта обратили внимание на студентов, которые выбрали диаметрально противоположные направления олимпиады. Например, студент 1 курса НИЯУ МИФИ Илья Сухарев зарегистрировался на два направления: «Физика» и «Филология».

«Физика – предмет моих профессиональных интересов: я учился в физико-математической школе, сейчас поступил в МИФИ и в будущем, наверное, свяжу свою жизнь с естественными науками. Филология, а точнее, чтение художественной литературы, книг по истории и теории языков – мое хобби. У английского писателя и физика Чарльза Сноу есть интересная мысль, что нельзя делить людей, я как раз хочу продемонстрировать его правоту», – сообщил сам Сухарев.

До окончания регистрации осталась неделя. Подать заявку на олимпиаду могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года. Зарегистрироваться на сайте «Я – профессионал» можно до 23.59 (по мск) 22 ноября.

24 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Для участников на портале доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям.

В 2018-2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я – профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.