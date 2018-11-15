Россияне назвали города с лучшими дорогами

Портал SuperJob на основе проведенного социологического опроса составил список городов с самыми качественными автомобильными дорогами; примечательно, что Москва оказалась не на первом месте.

Участникам опроса предложили оценить качество дорог в родном городе по шкале от 2 до 5 баллов, где «2» – неудовлетворительно, «5» – отлично, передает ТАСС.

В компании отметили, что лидером рейтинга стала Тюмень. Этот город становится абсолютным лидером с «недосягаемо высоким» средним баллом за состояние дорожного полотна – 4,25.

Второе и третье место заняли Набережные Челны и Москва соответственно. Их средний рейтинг – 3,75 балла и 3,57 балла. Авторы исследования обращают внимание, что «два города-пятисоттысячника» обогнали российскую столицу.

Северная столица в первую десятку и вовсе не попала. Санкт-Петербург занял 13-ю строку рейтинга с 3,08 балла.

В «хвосте» списка – Саратов и Рязань: 2,54 и 2,52 балла соответственно. Наибольшее число негативных отзывов о состоянии дорог оставили жители Владивостока: средний балл города в рейтинге – 2,45.

Самый значительный рост среднего балла показал Волгоград – 2,1 балла в 2014 году по сравнению с 2,82 балла сейчас. Кроме того, выросло число положительных отзывов о состоянии дорог в Самаре: средний балл за четыре года вырос с 2,32 до 3,03. Жители отметили и состояние дорог в Воронеже – средний балл там вырос на 0,64 балла, до 3,28.

Отрицательную динамику показал только Новосибирск, где оценка качества автодорог снизилась за четыре года с 2,78 до 2,73 балла.

В опросе с 25 октября по 12 ноября 2018 года приняли участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек. Размер выборки: по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет, имеющих водительские права, по 500 респондентов из других городов.

В сентябре сообщалось, что на национальные проекты и развитие инфраструктуры России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей.