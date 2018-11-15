Территорию у посольства России в Берлине оцепили

Полиция оцепила территорию рядом с российским посольством в Берлине, в среду вечером в припаркованном у здания дипломатической миссии автомобиле обнаружили подозрительный предмет, на месте работают саперы.

Уточняется, что оцеплена часть бульвара Унтер-ден-Линден, а также станция городской электрички «Бранденбургские ворота», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Сообщается, что в среду германские правоохранители задержали мужчину, находившегося в розыске. При обыске его авто, которое было припарковано у здания посольства России, обнаружили подозрительный предмет.

Позже представитель полиции сообщил, что операция на улице Унтер-ден-линден завершена, подозрительный предмет оказался неопасным.

В октябре 2014 года здание посольства США в Москве было оцеплено из-за обнаруженного там подозрительного предмета. В столичном главке МВД позже сообщили, что взрывного устройства при проверке не обнаружено.