Instagram восстановил аккаунт Кадырова

Социальная сеть Instagram восстановила заблокированный в декабре 2017 года официальный аккаунт Рамзана Кадырова. При этом в Facebook страница главы Чечни остается заблокированной.

Последний пост в Instagram Кадырова датировался 22 декабря 2017 года. После разблокировки там уже появились две новые записи.

В пресс-службе Кадырова подтвердили ТАСС, что страница главы Чечни в соцсети восстановлена.

Сам Кадыров восстановление аккаунта назвал торжеством справедливости. «Все это время миллионы моих подписчиков были лишены возможности получать информацию из первых рук», – написал он.

Кадыров подчеркнул, что любая организация, открывающая социальную сеть, берет на себя обязательство способствовать развитию связей и свободного общения между людьми. Он призвал социальные сети неукоснительно соблюдать этот принцип.

«Надеюсь, что произошедшая ошибка не будет повторена», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Facebook объяснили блокировку аккаунтов Кадырова включением его в санкционный список США, но не пояснили избирательность такого правила.