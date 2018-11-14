Президент Чили описал роль России в мире неожиданным эпитетом

Чилийский президент Себастьян Пиньера в ходе короткой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сингапуре оценил роль России в международной политике.

«Россия – страна, которая играет звездную роль в мировой политике, и мы смогли обсудить важные проблемы», – передает слова Пиньеры РИА «Новости».

Путин накануне прибыл в Сингапур, где проходит саммит АСЕАН.