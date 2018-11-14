В УПЦ жестко раскритиковали «императора» Порошенко

Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лука заявил, что удивлен информацией администрации президента Украины о том, что встреча Петра Порошенко с архиереями УПЦ в Киево-Печерской лавре была сорвана по вине церкви.

«83 архиерея собрались (13 ноября) в Киево-Печерской лавре по приглашению блаженнейшего митрополита Онуфрия на встречу, которая была инициирована президентом Украины Петром Порошенко. Однако инициатор встречи отказался на нее прибыть», – передает ТАСС слова священнослужителя.

Он отметил, что представители УПЦ просили Порошенко приехать в Лавру «не ради удовлетворения амбиций, как говорят подконтрольные администрации президента (АП) масс-медиа». По его словам, все серьезные вопросы в жизни церкви решаются на соборах, а не в стенах Международного конгресс-центра «Украинский дом», который принадлежит администрации президента Украины. На этом месте, по словам Луки, настаивал Порошенко.

Митрополит Лука заметил, что Порошенко не наделен ни статусом, ни властью византийского императора для созыва соборов.

«Кроме того, он спокойно встречается с (главой непризнанной УПЦ КП Филаретом) Денисенко и его приверженцами там, где предлагает последний. На деньги налогоплательщиков летает в Стамбул, посылает туда своих эмиссаров для решения вопросов, не лежащих в его компетенции», – заявил митрополит Лука.

Он заметил, что для Порошенко прибыть на встречу с епископатом УПЦ оказалось гораздо сложнее, чем приехать в Стамбул.

«Не явившись на назначенную им самим встречу, гарант конституции свидетельствует о своем отношении к проблеме. Эта встреча не нужна была ему, разве лишь для поднятия рейтинга или оскорблений присутствующих, но никак не для решения конкретных вопросов, т. е. в ней он не видел смысла», – отметил священнослужитель.

В то же время постоянный член Священного синода УПЦ, председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан опроверг информацию УПЦ КП о том, что архиереев в Лавре не выпускали для встречи с Порошенко.

«Никто не закрывал архиереев в Лавре, никто не изолировал от встречи с президентом, но была необходимость соборно обсудить этот вопрос. Блаженнейший митрополит Онуфрий на соборе дал возможность высказаться каждому архиерею. Преимущественно, мнение архиереев было практически единогласным, чтобы эта встреча состоялась в Лавре», – рассказал митрополит.

Он добавил, что в присутствии членов собора митрополит Онуфрий поговорил по телефону с Порошенко. В этой беседе президенту Украины сообщили мнение епископата. Порошенко отказался встречаться с представителями УПЦ.

«Подчеркиваю, что именно президент отказался от встречи. Мы все ждали его в Лавре», – отметил священнослужитель.

Ранее Порошенко отказался приехать на встречу с епископами УПЦ. Вместо этого он инициировал встречу с архиереями и пригласил их в «Украинский дом». Собор епископов заявлял о готовности к встрече только на церковной территории. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о тайной встрече Порошенко с тремя иерархами УПЦ рассказал директор Национального института стратегических исследований и советник украинского президента Ростислав Павленко. По его словам, на встречу пришли сторонники «объединения» церквей.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря) сообщил, что ему ничего не известно о встрече президента Украины Петра Порошенко с группой архиереев УПЦ.