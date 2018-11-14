В Госдуму внесли законопроект о запрете клеток для подсудимых в залах судов

Группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, запрещающий держать подсудимых в клетках и кабинах во время судебных заседаний.

«Использование металлических клеток ограничивает возможности подсудимого на получение правовой помощи, на эффективное участие в судебном разбирательстве. Поэтому законодатель предлагает меры, направленные на обеспечение защиты конституционных прав граждан и соблюдение презумпции невиновности», – сказал Клишас.

Согласно пояснительной записке, данная инициатива направлена на гуманизацию отношения к подсудимым во время судебных заседаний. Одной из самых важных причин отсутствия заграждений называется контакт со своим защитником, пишет «Интерфакс».

«В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи. Важно отметить и морально-психологический аспект данной проблемы», – говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что ЕСПЧ придерживается позиции о запрете ограждений в залах суда, так как это не соответствует статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Соответствующее поручение по подготовке законопроекта Клишасу поручила летом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем - это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь», – высказалась она в ходе пленарного заседания верхней палаты.