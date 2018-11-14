Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 1 копейку – до 68,14 рубля, курс евро опустился на 4 копейки – до 76,83 рубля.

При этом на старте торгов курс евро кратковременно пробил отметку в 77 рублей, поднявшись до 77,07 рубля, передает РИА «Новости».