Певица Приходько раскритиковала Порошенко за «лживую и подлую игру»

Украинский президент Петр Порошенко и его соратники ведут «лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», заявила певица Анастасия Приходько, комментируя инцидент, произошедший в эфире «Пятого канала» после ряда неудобных вопросов о Юлии Тимошенко.

В своем Facebook Приходько рассказала, что перед эфиром готовилась к «конструктивному диалогу», хотя понимала, что она, будучи соратницей Тимошенко, готовится выступить на канале, принадлежащем украинскому президенту.

«Главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», – заключила Приходько

Напомним, Приходько ушла с интервью во время прямого эфира программы «Рандеву с Яниной Соколовой» после вопроса о Юлии Тимошенко.

В октябре певица сообщила, что собирается присоединиться к команде Тимошенко.

Напомним, в 2009 году Анастасия Приходько представляла Россию на «Евровидении» с песней «Мамо».