Шарий объяснил, почему Тимошенко никогда не будет великой

Журналист Анатолий Шарий заявил, что украинский политик Юлия Тимошенко никогда не сможет стать великой, поскольку окружает себя людьми, вытащенными «из мусорника».

«Читаю биографии известных людей. Они если и приближали кого-то, даже не очень клевого, то этот кто-то был личностью. Тимошенко, вытянувшая из какого-то мусорника Настю Приходько, – это пример женщины, которая всю жизнь стремится стать великой. И никогда великой не станет», – заявил Шарий в своем микроблоге Twitter.

Так он прокомментировал заявление украинской певицы Анастасии Приходько о том, что она уходит со сцены и присоединяется к партии «Батькивщина» и команде Юлии Тимошенко.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала «политический конец» Порошенко.