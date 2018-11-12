Певица Приходько сбежала с интервью после вопроса о Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько ушла с интервью во время прямого эфира программы «Рандеву с Яниной Соколовой» после вопроса о Юлии Тимошенко.

Сначала ведущая спросила у Приходько об источниках дохода лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Затем Соколова поинтересовалась, не собираются ли врать Тимошенко и Приходько своим избирателям, передает «Ридус» со ссылкой на «Пятый канал».

В этот момент в разговор вмешался посторонний мужчина, один из сопровождающих певицы, после чего Приходько буквально сбежала с интервью.

В октябре певица сообщила, что собирается присоединиться к команде Тимошенко.

Напомним, в 2009 году Анастасия Приходько представляла Россию на «Евровидении» с песней «Мамо».

В июле певица заявила о создании вместе с комбатом батальона «Аратта» общественно-политического движения.