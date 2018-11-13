Лукашенко описал реакцию Путина на назначение нового посла Белоруссии

Назначение Владимира Семашко белорусским послом в России предварительно обсуждалось с Владимиром Путиным, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я и Путина предупредил. Мы с ним обсуждали, притом предметно, кандидатуру Семашко. Он так с улыбкой говорит: «Ну, я жду Владимира Ильича в Москве. Я, – говорит, – с удовольствием, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо». То есть очень позитивное было отношение», – передает слова Лукашенко РИА «Новости»

Он отметил, что перед послом обозначены задачи, главная из которых – «преодоление большого отрицательного сальдо во взаимной торговле».

«Если мы его не решим, о каких белорусско-российских отношениях может идти речь? Мы не можем дальше все время ходить и говорить: ай, ладно, подождем. 7 млрд долларов (или сколько там) дефицит у нас торговый», – констатировал Лукашенко.

Семашко в свою очередь заявил, что вопрос нужно решать усилиями обеих сторон, минимизировав стоимость энергоресурсов по договоренностям в интеграционных форматах и наращивая экспорт товаров на российский рынок.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости наделить посла Белоруссии в Москве «особыми полномочиями».

Бывший вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко был назначен послом страны в России во вторник.