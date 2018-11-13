Лукашенко заявил о необходимости наделить посла в России особыми полномочиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посол республики в Москве должен обладать особыми полномочиями.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник в ходе назначения бывшего вице-премьера Владимира Семашко послом в России.

«Он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту (Белоруссии) в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

Во вторник Лукашенко назначил послом страны в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко.