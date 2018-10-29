Назначен посол Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом страны в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко.

Соответствующее кадровое решение было принято 13 ноября, сообщает агентство «БелТА».

Семашко по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года Владимир Семашко занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии, до этого был первым вице-премьером.

В правительстве Семашко курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.