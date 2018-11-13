Автомобили в России решено дополнительно промаркировать

МВД разработало проект постановления, который предусматривает нанесение дополнительных маркировок на транспортные средства, сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас автомобили маркируются идентификационным номером (VIN-код), также специальные номера получают кузова, шасси и двигатели. Представитель ГАИ пояснил, что документ «утвердит требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства», передает ТАСС.

«Дополнительная маркировка позволит впоследствии обеспечить идентификацию транспортных средств по форме документа, оформляемого и выдаваемого по результатам ее нанесения уполномоченными на то организациями, а также по применению этого документа при совершении регистрационных действий с транспортными средствами», – сказал представитель ведомства.

Также разработан приказ, по которому закрепляются требования к формам документов, идентифицирующих автомобили – паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации автомобиля.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что дополнительная маркировка автомобилей позволит защитить права граждан. Он назвал эту маркировку «полицейской».

По его словам, таким образом будут защищены права граждан, «автомобили которых утратили маркировку в результате уничтожения коррозией или из-за проведенного ремонта, либо из-за подделки, сокрытия, изменения или уничтожения вследствие противоправных действий третьих лиц».

В октябре вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Их использование будет обязательно с 1 ноября 2019 года.