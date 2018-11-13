Песков рассказал, как влияет отъезд Путина и Медведева на управление Россией

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в полном объеме исполняют обязанности, несмотря на отсутствие в стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все-таки мы живем с вами в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и председателю правительства, и главе государства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», цитирует Пескова РИА «Новости».

При этом он отметил, что при планировании поездок руководство страны стремится избегать таких ситуаций. «Однако какой-то четкой установки по недопустимости такого не существует», – добавил он.

Песков сообщил, что Путин прибыл в Сингапур с задержкой, так как в Москве у него продолжались важные встречи.

«В этой связи чуть-чуть трансформировалась программа. Мы надеемся, что часть переговоров с премьер-министром, которая должна была сегодня состояться с подписанием документов, потом с заявлениями для прессы, или, может быть, в несколько усеченном варианте состоится завтра, это я имею в виду беседу с (премьером Сингапура) Ли Сянь Луном», – пояснил он.

По его словам, уже прошла встреча Путина с президентом Сингапура Халимой Якоб. Сейчас начнется официальный обед, после которого Путин встретится с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.

Песков также сообщил, что «на ногах» состоится общение Путина президентами Индонезии и Кореи, премьер-министрами Японии и Таиланда, а также с премьером Госсовета Китая.

Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом. Он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Премьер-министр Дмитрий Медведев принимает участие в международной конференции по Ливии, которая проходит в итальянском Палермо.