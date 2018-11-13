Медведев провел встречу с политиками нескольких стран по ситуации в Ливии

Премьер-министр Дмитрий Медведев и другие участники международной конференции по Ливии, в числе которых ведущие ливийские политики, премьер Италии и президенты Египта и Туниса, перед началом пленарного заседания провели предварительную встречу.

В ходе встречи в Палермо, которая продлилась больше двух часов, политики обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Ливии, передает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что во встрече приняли участие «премьер-министр Италии, президент Египта, президент Туниса, премьер Алжира, Туск, глава МИД Франции, спецпредставитель ООН по Ливии, представитель президентского совета по Ливии и маршал Хафтар», передает РИА «Новости».

На это встрече Медведев озвучил подход Москвы к урегулированию ливийского вопроса, а также обсудил обеспечение единства этой страны.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник, 12 ноября, в итальянском Палермо.

В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального нацсогласия Файез Саррадж, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада.

Российскую делегацию возглавляет Дмитрий Медведев.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу.