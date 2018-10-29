Автомобилисты России оценили идею «упрощенного» взыскания штрафов ГИБДД

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя газете ВЗГЛЯД предложенный вариант взыскания мелких штрафов ГИБДД, назвал инициативу Госдумы несправедливой и экономически порочной.

«На мой взгляд, это хоть и законно, но неправомерно и совершенно несправедливо и экономически порочно. Потому что, как мне кажется, единственная подоплека этого закона в том, что он пытается облегчить работу судебных исполнителей что, с моей точки зрения, никак не оправдано. Независимо от того, какой размер штрафа или задолженности у гражданина, порядок взыскания должен быть одним и тем же. И уж тем более недопустимо списывать деньги со счетов граждан без судебного решения, а тут явно предлагается такой порядок», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По его словам, помимо общей несправедливости у инициативы в случае ее принятия будет еще одно неприятное экономическое последствие:

«Мы долгое время приучали людей держать деньги на счетах, пользоваться кредитными картами, и многих приучили, а сейчас начнется обратный процесс: зачем мне держать деньги на счете, когда их в любой момент могут списать? Получается, что их могут списать – в том числе, незаконно или по ошибке – и этой лазейкой смогут воспользоваться не только судебные приставы, а я должен буду это доказывать и эти деньги возвращать? Хлопот и волнений у граждан прибавится, единственный способ этого избежать – не хранить деньги в банках. К этому мы в конце концов и придем, если эта политика будет реализована. Как гражданин я категорически против этого законопроекта, и выступаю за то, чтобы заставить работать судебных приставов», – отметил эксперт.

Похмелкин считает, что тем представителям ФССП, которые говорят, что им тяжело работать, надо не плакаться, а уходить в отставку.

Вариант заводить отдельный счет в банке, с которого можно будет целенаправленно снимать штрафы, эксперт тоже считает нелогичным, поскольку автомобилист, как и любой другой гражданин, должен платить штрафы в установленным законом порядке.

«Можно по-разному заплатить штраф, но мы говорим не о способе уплаты, а о том, как взыскивать. Ищите средства, имущество, налагайте аресты, реализуйте свои полномочия. А облегчать приставам задачу ни в коем случае нельзя», – отметил председатель «Движения автомобилистов России».

Он напомнил, что подобным образом действуют законы и в других странах, и никто не может без судебного решения покушаться на частное имущество (в частности, счета).

Напомним, в Госдуме предложили упрощенный порядок взыскания мелких штрафов ГИБДД (до 3 тыс. рублей), вынесенных с помощью камер. Парламентарии предложили взыскивать штраф с банковского счета в ускоренном режиме с уведомлением должника через портал «Госуслуги» или SMS. Со штрафом будет удерживаться и исполнительный сбор – от 1 тыс. рублей.