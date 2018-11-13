Директор пансионата освобожден от ответственности за гибель 18 постояльцев

Директор пансионата «Калина красная» под Красноярском, в котором умерли 18 пожилых постояльцев, признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; однако его освободили от наказания за истечением срока давности, сообщает пресс-служба краевого ГСУ СК.

Директору пансионата было назначено «наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы, при этом уголовное преследование прекращено за истечением срока давности», следует из сообщения на сайте СК.

Отмечается, что предприниматель свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев «Калины красной».

Часть этих нарушений ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора, однако не была устранена директором.

Потерпевшими по делу признаны 15 человек – родственники умерших. В ходе следствия доказано 18 случаев гибели престарелых граждан.

Официальный представитель краевого ГСУ СК Ольга Шаманская заявила, приговор будет обжалован в связи с его мягкостью, передает ТАСС.

Напомним, о ситуации в пансионате «Калина красная» стало известно в июле 2016 года.