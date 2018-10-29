Строителям Крымского моста могут поручить новый крупный проект

Структуры Аркадия Ротенберга после окончания строительства Крымского моста могут приступить к работе над сухогрузным районом порта Тамань, сообщают знакомые с ситуацией источники.

На совещании о строительстве порта в Тамани 1 ноября вице-премьер Максим Акимов предложил будущему концессионеру и инвесторам терминалов проработать вопрос об использовании в проекте мощностей организаций, задействованных на строительстве Крымского моста, рассказали источники в отрасли.

Источники «Коммерсанта» считают, что к строительству сухогрузного района порта Тамань будут привлечены структуры генподрядчика моста ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга. Один из источников уточнил, что конфигурации могут быть разными, например, как в случае с мостом, через «создание специальной «дочки» при СГМ вроде «СГМ-Порт», которая, управляя подрядом, создает кооперацию, включающую как филиалы «Мостотреста», так и другие компании, работавшие в Керченском проливе».

Проект порта планируется к реализации полностью за частные деньги, так что выбор подрядчиков – исключительно вопрос экономики.

Представитель семьи Ротенбергов заявила, что «у нее нет информации по этому вопросу», и отказалась от комментариев.

В понедельник строительство опор для железнодорожной части Крымского моста закончилось.

К концу октября по Крымскому мосту проехало свыше 3 млн автомобилей за все время его работы.