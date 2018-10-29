В Таджикистане предотвращен теракт на российской военной базе

Спецслужбы Таджикистана сообщили об аресте 12 террористов «Исламского государства*», которые собирались осуществить взрыв в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе, сообщили СМИ со ссылкой на источник в ГКНБ Таджикистана.

Группа террористов была задержана 4 ноября. Главарем называется житель города Вахдата, который ранее находился в Киргизии и Иране, а затем через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне ИГ*, сообщает «Радио Озоди».

Допрос главаря группы происходил недалеко от 201-й российской военной базы в Гипроземгородке в Душанбе. По данным людей, которые стали свидетелями допроса, арестованный утверждал, что они «собирались устроить взрыв на военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ».

«Мужчина также сказал, что их целью была комендатура военной базы», – рассказал один из очевидцев.

Добавим, что на прошлой неделе в одной из колоний в Таджикистане заключенный сторонник ИГ поднял бунт. При подавлении волнения были убиты 13 осужденных.