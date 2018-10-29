Лукашенко сообщил о трех кандидатах на пост генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов предложить три кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации.

«Что касается назначения руководителя аппарата ОДКБ… Естественно, вариантов (на саммите ОДКБ в Астане) была масса, это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл», – заявил Лукашенко во время встречи с послом Азербайджана в республике Латифом Гандиловым.

Президент Белоруссии отметил, что правительство Армении должно «просто разобраться с ситуацией». «Они возглавляют ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения? Если он разберется и даст нам ответ, это будет буквально днями, можно сказать, в Питере мы встретимся, тогда мы примем решение», – заявил Лукашенко.

Он напомнил, что следующая страна после Армении в ОДКБ по алфавиту – Белоруссия. «Мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить свою кандидатуру. У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генсека ОДКБ», – добавил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Вечером в четверг руководители стран ОДКБ, собравшиеся в Астане, решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии. Таким образом Армения досрочно утратила своего представителя на этом посту. Окончательное персональное решение по этому поводу примут 6 декабря.