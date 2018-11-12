Медведев освободил Ентальцеву от должности главы протокола премьера

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Марины Ентальцевой от должности руководителя протокола председателя кабмина России – заместителя руководителя аппарата правительства по ее просьбе.

«Почти 20 лет работы в протоколе – это большой срок. … Я очень благодарна и Владимиру Путину, который пригласил меня на работу в Кремль, и Дмитрию Медведеву, который предложил возглавить протокол сначала президента, а затем председателя правительства», – сказала она, передает ТАСС.

«Мне очень нравится моя работа, коллектив, но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей», – добавил Ентальцева.

Последние 10 лет Ентальцева работала с Медведевым: в 2008-2012 годы в качестве руководителя протокола президента, а затем в ранге шефа протокола премьера.

Говоря о планах на будущее, руководитель протокола рассказала, что планирует продолжить работу в Фонде «Сколково». «Премьер-министр как председатель попечительского совета Фонда уделяет большое внимание развитию инновационного центра. Надеюсь, там я смогу применить свой опыт и принести пользу», – сказала она.