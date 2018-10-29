После взрывов на арсеналах Украина столкнулась с неожиданной проблемой

За последние три года к ответственности из-за взрывов на складах боеприпасов привлечены более 75 военнослужащих, из них более 20 – генералы, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, добавив, что теперь на их должности никто не хочет идти работать.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 людей к ответственности, в частности – более 20 генералов», – передает его слова «Интерфакс».

Однако, добавил Полторак, после увольнений и расследований появилась проблема нехватки кадров, так как никто не хочет занимать должности на арсеналах.

Напомним, на Украине нередко происходили взрывы на военных складах. Так, 9 октября произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Прежде взрывы происходили на арсеналах в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.

Украинские политики считают, что такими инцидентами в стране скрывают воровство.