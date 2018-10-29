Реставрация советской мозаики в Нижнем Новгороде насмешила соцсети

В Нижнем Новгороде отреставрировали советскую мозаику на Доме физкультуры, однако качество выполненных работ рассмешило пользователей Сети.

Мозаику восстановили на Доме физкультуры на улице Краснодонцев. Фотографию оригинальной советской мозаики и восстановленной публикует Mash.

До ремонта советская фреска была в нормальном состоянии, однако ее счистили. Во время ремонта ее решили восстановить.

В Сети заметили, что в восстановленном варианте вместо мужчины получилась женщина, некоторые сравнили новую мозаику с работой, которую мог бы выполнить Остап Бендер в «12 стульях».

Другие вспомнили еще один пример реставрации, ставшей мемом, когда 80-летняя прихожанка храма Милосердия в Испании пыталась отреставрировать фреску. В итоге то отреставрированное изображение назвали «Пушистый Иисус».