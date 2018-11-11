Макрон объяснил свое отличие от Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него есть общие черты с президентом США Дональдом Трампом, однако в отличие от американского лидера он не является националистом.

«Я бы сказал, что оба мы аутсайдеры среди «классических» политиков… мы в большой степени союзники, что касается борьбы с терроризмом», – сказал Макрон в интервью CNN. При этом он подчеркнул, что Трамп часто называет себя националистом, коим не является Макрон, передает РИА «Новости».

«Я патриот. Я верю, что наш народ очень важен, и французы отличаются от немцев. Я не верю в некий глобализм без какой-то дифференциации. Это нелогично и заставляет наших людей сильно нервничать, но я не националист, что сильно отличается патриотизма», – сказал Макрон.

Он добавил, что защищает французский народ, верит в сильное чувство идентичности Франции, но также верит «в сотрудничество между разными народами».

Трамп назвал себя националистом в октябре, отметив, что ему «нравится это слово».