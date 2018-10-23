Трамп обвинил демократов в намерении вернуть власть глобалистам

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил «радикальных демократов» в намерении вернуть власть «коррумпированным, жадным до власти глобалистам».

«Радикальные демократы хотят вернуть власть коррумпированным, жадным до власти глобалистам», – заявил американский лидер, выступая на митинге в штате Техас.

Глава Белого дома пояснил, что «глобалист – это человек, который хочет, чтобы дела шли хорошо во всем мире, и, честно говоря, не заботится о своей собственной стране». «Мы не можем себе этого позволить», – подчеркнул Трамп, слова которого передает ТАСС.

Он также напомнил о существовании слова «националист», «которое стало старомодным».

«И я скажу вам: «Считается, что это слово не стоит использовать, но я националист. Я националист», – сказал Трамп, призвав использовать это слово, так как оно ему нравится.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала последствия публичного отказа Трампа от идеологии глобализма.