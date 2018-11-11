Названа стоимость пуска ракеты «Союз-5»

Стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5» составит 60 млн долларов, планируется 240 запусков с Байконура за 40 лет, сообщили в Роскосмосе.

В видео, опубликованном в Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, говорится, что эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит ежегодно осваивать 360 млн долларов при шести пусках в год.

Ракета «Союз-5» называется конкурентом ракет Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

В видео говорится, что Роскосмос надеется совершить 240 пусков с космодрома Байконура в течение 40 лет. Общий бюджет запусков – 14,4 млрд долларов.

Краткое описание совместного с Казахстаном проекта Байтерек. Для начала коммерческой эксплуатации новой ракеты среднего класса Союз-5 и испытаний нового многоразового пилотируемого корабля на Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса "Зенит"https://t.co/pBJZA2WSnR pic.twitter.com/mWgDckD3i9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

В начале ноября Рогозин сообщил, что ракета «Союз-5» будет производиться в двух вариантах – пилотируемом и облегченном, коммерческом.