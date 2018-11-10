Президент Австрии призвал не драматизировать ситуацию со «шпионским делом»

Пока расследование «шпионского дела» в отношении отставного австрийского офицера не завершено, не стоит драматизировать ситуацию, заявил президент и верховный главнокомандующий Австрии Александер Ван дер Беллен.

«Эту аферу следует сначала расследовать. Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры», – цитирует ТАСС выступление Ван дер Беллена в эфире радиостанции О-1.

Он отметил, что нужно установить, верно ли выдвинутое обвинение и к какой информации был доступ у подозреваемого.

«Касается это национальных австрийских дел, или это касается разных переговоров, например с НАТО, – все это надо выяснить. В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать», – отметил он.

Ван дер Беллен сообщил, что не будет обсуждать это дело с президентом России Владимиром Путиным в Париже, где они встретятся на торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны.

«Когда несколько десятков глав государств и президентов будут в Париже, у нас не предполагается двусторонней встречи», – объяснил он.

Между тем прокурор Роберт Хольцляйтнер сообщил, что австрийский экс-полковник, подозреваемый в шпионаже против России, арестован, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Kleine Zeitung.

По данным агентства APA, подозреваемый находится в предварительном заключении, и вопрос об аресте только решается.

Его задержали в федеральной земле Верхняя Австрия из опасений, что он может сбежать. Дело расследует прокуратура Зальцбурга.

Ранее в субботу в министерстве обороны Австрии сообщали, что бывший полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, дает признательные показания.

Глава МИД России Сергей Лавров и его австрийская коллега Карин Кнайсль по телефону обсудили двусторонние отношения в свете нового «шпионского скандала».

Напомним, немецкие спецслужбы «помогли разоблачить» 70-летнего отставного австрийского полковника. Утверждается, что он в течение 20 лет передавал Москве развединформацию, в том числе сведения об истребителях Eurofighter Typhoon, а также данные с семинаров и курсов НАТО.