Целая семья найдена мертвой в Подмосковье

В одном из многоквартирных домов в Электростали Московской области обнаружены тела семьи из четырех человек.

«В квартире обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без признаков насильственной смерти», – сообщил Следственный комитет в Twitter.

В ведомстве отметили, что утечки газа не выявлено.

По предварительным данным, семья погибла в результате пищевого отравления. «Отравление грибами – одна из версий», – говорится в сообщении.