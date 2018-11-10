Названа основная версия крушения затонувшего в Охотском море судна

Власти Камчатского края назвали основную версию затопления судна «Анатолий Крашенинников» в Охотском море.

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова, в качестве основной версии затопления судна «Анатолий Крашенинников» рассматривается смещение груза в результате неблагоприятных погодных условий, что вызвало крен и опрокидывание плашкоута, передает ТАСС.

«Окончательно все станет ясно, когда допросят второго помощника капитана», – сказал Хабаров.

По данным Российского морского регистра судоходства, затонувшее судно зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском. В момент крушения оно перевозило стройматериалы и технику в поселок Палана на севере Камчатки.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пятичасовые поиски с воздуха трех пропавших без вести членов экипажа судна не увенчались успехом. При этом, по данным спасателей, вода в море холодная, около 6 градусов.

Наземные поиски вдоль береговой линии, которые ведут сотрудники Кроноцкого заповедника, продолжатся до наступления сумерек.

Тем временем на юг Камчатки надвигается мощный циклон, в ночь на воскресенье, 11 ноября порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, а днем – 18-23 метров в секунду., 12 ноября ветер будет штормовым с сильными осадками.

Напомним, накануне в Охотском море затонуло судно «Анатолий Крашенинников», которое занималось перевозкой грузов на север, в результате трое моряков пропали без вести.