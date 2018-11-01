Против семьи Магомедовых завели дело во Франции

В отношении бывшей супруги совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова Ольги во Франции возбудили уголовное дело.

«Во Франции возбуждено уголовное дело, связанное с налогами, в отношении Ольги Магомедовой», – приводит «Интерфакс» информацию из материалов дела.

По данным оглашенных в Тверском суде Москвы материалов, следует, что у Магомедовой был ресторанный бизнес.

Ранее следователи заявляли, что считают развод супругов Магомедовых фиктивным.

Бывшего мужа Магомедовой и его брата Магомеда следствие тем временем обвинило еще в одном эпизоде хищения бюджетных средств: во время строительства Чуйского тракта в 2014 году было украдено 300 млн рублей. Двоих соучастников по данному делу объявили в международный розыск. Данную информацию следствие приобщило к делу 5 сентября.

Суд собирается продлить арест Магомедовых до 5 февраля 2019 года.

Напомним, Магомедов и его брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях средств в особо крупном размере и растрате. В рамках дела Магомедовых суд арестовал активы 24 компаний.