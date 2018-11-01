В Тамбове выбрали лучшего кондитера

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...

Додон просит Москву о поддержке. Стоит ли ему доверять?

Дмитрий Родионов, политолог
Пророссийских стран среди бывших республик нет и не было в принципе. Условная «пророссийскость» чаще всего оборачивалась стремлением получить от Москвы максимум преференций, не дав ничего взамен. Подробности...

Пусть Дездемону душит белый колонизатор

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Только несколько подавленных коллег слабо недоумевают: она ведь была такой осторожной, Мегин, она так старалась удержаться в первых рядах на кого нужно нападающих, кого следует одобряющих. Как же так неудобно получилось? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

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        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          В Тамбове выбрали лучшего кондитера

          1 ноября 2018, 18:38

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В Тамбове на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» определился победитель в номинации «Лучший кондитер».

          Лучшего кондитера в России выбрали впервые. В кулинарном колледже Тамбова оказалась лаборатория, где и проходил финал. На состязания приехали лучшие кондитеры Дальнего Востока, Крыма, Приволжья и Средней полосы, которые победили в региональных отборах, сообщает «Российская газета».

          Конкурс проходил в несколько этапов – сначала было теоретическое задание, на котором у кондитеров проверяли знания по технологии производства, организации работы кондитерского цеха, санитарных норм и правил охраны труды, пишет «Московский комсомолец».

          Уровень сложности заданий соответствовал не менее чем четвертому разряду работ квалификации «кондитер».

          На практическом этапе за шесть часов каждый испек по два одинаковых торта: парадный для показа и простой, без украшений – на дегустацию. Использовались только натуральные ингредиенты.

          Одна из участниц, Татьяна Дроздова с Сахалина, изготовила торт в японском духе – она работает кондитером в суши-баре.

          «Японцы любят все сдержанное, натуральное, цвета предпочитают коричневый и зеленый. Я окрасила торт зеленым чаем, внутри вишневый мусс, сверху шоколадные палочки», – рассказала она.

          Представитель Забайкалья испек полянку в тайге, изобразив на торте кедровые шишки, цветущий багульник из сливок и бисквит, запеченный в серый и зеленый мох. Севастопольский кондитер представил на суд жюри яркий модульный торт, а рязанский – карамельную березу, склонившуюся над есенинскими стихами.

          23-летний Александр Боярский из Тамбова испек целую деревеньку для новогоднего стола: шоколадные домики под крышами из белой глазури, морозное напыление, внутри – малина в сиропе и вишневая прослойка. В итоге именно Боярский получил первое место и сертификат на 300 тыс. рублей от Минтруда, на которые он собирается открыть свое дело.

          Обладателю второго места вручили 200 тыс. рублей, за третье место – 100 тыс. рублей.


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