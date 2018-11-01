В Тамбове выбрали лучшего кондитера

В Тамбове на федеральном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» определился победитель в номинации «Лучший кондитер».

Лучшего кондитера в России выбрали впервые. В кулинарном колледже Тамбова оказалась лаборатория, где и проходил финал. На состязания приехали лучшие кондитеры Дальнего Востока, Крыма, Приволжья и Средней полосы, которые победили в региональных отборах, сообщает «Российская газета».

Конкурс проходил в несколько этапов – сначала было теоретическое задание, на котором у кондитеров проверяли знания по технологии производства, организации работы кондитерского цеха, санитарных норм и правил охраны труды, пишет «Московский комсомолец».

Уровень сложности заданий соответствовал не менее чем четвертому разряду работ квалификации «кондитер».

На практическом этапе за шесть часов каждый испек по два одинаковых торта: парадный для показа и простой, без украшений – на дегустацию. Использовались только натуральные ингредиенты.

Одна из участниц, Татьяна Дроздова с Сахалина, изготовила торт в японском духе – она работает кондитером в суши-баре.

«Японцы любят все сдержанное, натуральное, цвета предпочитают коричневый и зеленый. Я окрасила торт зеленым чаем, внутри вишневый мусс, сверху шоколадные палочки», – рассказала она.

Представитель Забайкалья испек полянку в тайге, изобразив на торте кедровые шишки, цветущий багульник из сливок и бисквит, запеченный в серый и зеленый мох. Севастопольский кондитер представил на суд жюри яркий модульный торт, а рязанский – карамельную березу, склонившуюся над есенинскими стихами.

23-летний Александр Боярский из Тамбова испек целую деревеньку для новогоднего стола: шоколадные домики под крышами из белой глазури, морозное напыление, внутри – малина в сиропе и вишневая прослойка. В итоге именно Боярский получил первое место и сертификат на 300 тыс. рублей от Минтруда, на которые он собирается открыть свое дело.

Обладателю второго места вручили 200 тыс. рублей, за третье место – 100 тыс. рублей.