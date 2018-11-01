Школьников арестовали по делу о покушении на убийство сверстника в Москве

Столичный суд арестовал двух 14-летних школьников по делу о покушении на убийство девятиклассника того же учебного учреждения, сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Арестованные 14-летние восьмиклассники содержатся в изоляторе временного содержания по юго-западному административному округу Москвы, сейчас они находятся на одиночном содержании в соседних камерах», – сказал Мельников, передает «Интерфакс».

В отношении подозреваемых возбуждено дело о покушении на убийство другого 15-летнего учащегося той же школы. Избитого ученика после драки госпитализировали.

«Они рассказали, что сами испугались того, что натворили. С их слов, сразу же после драки они написали в соцсети «ВКонтакте» извинения и попросили прощения у потерпевшего», – пояснил Мельников.

Представитель ОНК добавил, что оба подростка проживают без отцов и хорошо учатся.

Мельников уточнил, что по просьбе родственников ОНК направила уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой обращение с просьбой вмешаться в ситуацию.

Обвинение предполагает для нападавших до 20 лет лишения свободы. «Я рассчитываю, что следствию в ходе расследования удастся во всем разобраться, и квалификация будет изменена на более мягкую», – сказал представитель ОНК.