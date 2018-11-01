После теракта в Архангельске потенциальных террористов начали искать на Урале

Сотрудники ФСБ в Перми вызвали на разговор местную активистку Анастасию Мальцеву, заинтересовавшись ей после взрыва в Архангельске.

«Позвонили вчера из ФСБ, сказали, что срочно должны увидеть и предупредить. У меня челюсть на пол упала. Вечером состоялся разговор. Они меня спрашивали, не знаю ли я тех, кто может быть в Перми способен на теракт – анархистов, городских сумасшедших. Как мне объяснили, больной подросток заявил, что он анархист-коммунист. И поэтому они общаются со всеми, кто может иметь отношение к социалистическим организациям», – рассказала Ura.ru Мальцева.

Она уточнила, что не скрывает своих социал-демократических взглядов, но про теракт в Архангельске узнала только из разговора с силовиками. Активистка добавила, что пострадавших в теракте сотрудников ФСБ ей по-человечески жаль.

Во вторник у входа в здание УФСБ в Архангельске произошел взрыв: 17-летний подросток привел в действие самодельное взрывное устройство, убив себя и ранив троих правоохранителей.