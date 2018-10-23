В Испании узнали о лагерях юных ультранационалистов на Украине

В детских лагерях на Украине готовят юных ультранационалистов для «противостояния» России, сообщила журналистка испанской газеты El Confidencial Этель Бонет.

Бонет посетила детский лагерь, расположенный на территории бывшего советского спортивного лагеря «Лидер» в окрестностях Киева. Утверждается, что в лагере детей обучают военной подготовке. Лагерь может принять до 200 детей 7–16 лет, которые находятся там 20 дней.

В лагере работают инструкторы в военной форме. Занятия совмещены с военной подготовкой спартанского типа. Помимо плавания, легкой атлетики и упражнений на физическую выносливость (включая ползание по земле) дети стреляют из помповых ружей, учатся собирать автоматы Калашникова, передает РИА «Новости».

Все это происходит на фоне постоянно играющих националистических гимнов, хардкора и украинского панк-рока. В лагере развешаны красно-черные полотнища ультраправых.

Дети учатся ходить строем, скандируют националистические лозунги, поют националистические песни. При этом какие-либо воспитательные элементы и нормы обучения в лагере отсутствуют.

«Зажженные факелы, дети в боевой форме, с лицами, закрытыми балаклавами, правая рука с распрямлённой ладонью поднята вверх», – рассказывает Бонет.

Один из детей рассказал ей, что их учат «действовать в условиях боя», стрелять по банкам, находящимся на том же расстоянии, «на котором будут находиться враги». По словам ребенка, «это как на настоящей войне».

Директор лагеря Иван Гранаткин заявляет, что воспитывает патриотов, а не националистов. Сам Гранаткин – активный участник евромайдана, у него косичка на выбритой голове, а все тело покрыто татуировками.

Заместитель директора лагеря Алексей Заболотный, служивший переводчиком в войсках СССР, открыто заявляет, что детей готовят воевать с Россией: «Мы считаем, что наши дети должны быть готовы противостоять агрессору, а имея такого соседа, как Россия, рано или поздно придётся вступить с ней в противостояние».

Бонет пишет, что вот уже четыре года детей «воспитывают в духе ненависти», что ставит под сомнение возможность урегулирования ситуации на Украине. Бонет считает такое воспитание «миной с часовым механизмом под будущее Украины».

Отметим, что в июле пьяные украинские националисты ворвались в молодежный православный лагерь. К счастью, там никого не было, так как дети уже разъехались по домам.