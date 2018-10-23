Россия, Индия и Иран запланировали обсудить запуск альтернативы Суэцкому каналу

В ноябре представители России, Индии и Ирана встретятся, чтобы обсудить транспортный коридор «Север – Юг» – альтернативу Суэцкому каналу, сообщают СМИ.

Ожидается, что коридор в 7,2 тыс. км станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. «Север – Юг» будет включать железную дорогу и водный транспорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Предлагается перевозить товары из Индии в Бендер-Аббас (побережье Персидского залива) и Бендер-Энзели (побережье Каспийского моря), а затем – в Астрахань. Далее по железной дороге их можно будет доставить в страны Европы.

Предполагаемый объем грузоперевозок – 20-30 млн тонн в год.

Такой путь должен сократить как время, так и стоимость перевозки грузов примерно на 30–40%. Например, доставка из Мумбаи в Москву окажется на 20 дней быстрее, чем с использованием Суэцкого канала.