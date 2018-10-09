Нетаньяху подчеркнул важность связей с Россией

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о важности отношений с Москвой и продолжении российско-израильского диалога на встрече с вице-премьером России Максимом Акимовым.

«Нетаньяху подчеркнул важность связей между двумя странами, а также продолжения диалога по теме угроз в регионе при учете интересов обеих сторон», – сообщает пресс-служба израильского премьера, передает ТАСС.

Нетаньяху и Акимов «обсудили развитие сотрудничества в области медицины, науки и инноваций, строительства и сельского хозяйства, а также продвижение договора об усыновлении».

Это первая встреча Нетаньяху с представителем российского руководства после трагического инцидента с самолетом Ил-20, вину за гибель которого Москва возложила на Израиль.

Тем временем бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов сообщил, что лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече обсудят вопрос взаимодействия в воздушной сфере.

«Ведутся переговоры (с Израилем), и вы уже знаете, что есть договоренность – в ближайшее время будет очередная встреча президента страны (Владимира Путина) с (премьер-министром Израиля Биньямином» Нетаньяху. И один из вопросов будет вопрос уточнения взаимодействия в воздушной сфере», – сказал Шаманов, передает ТАСС.