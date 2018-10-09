Кремль отреагировал на слухи о втором обвиняемом Лондоном по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать публикуемые СМИ слухи о личностях обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей россиян.

«Я уже на прошлой неделе сообщил, что мы не будем продолжать какие-то дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Мы будем придерживаться этой позиции», – заявил Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что Россия запрашивала у Лондона официальную информацию о ходе расследования «дела Солсбери», но ответа не получила.

Ранее порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей.

В середине сентября портал Bellingcat совместно с The Insider опубликовал расследование с утверждением о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов якобы «действительно являются сотрудниками российских спецслужб».